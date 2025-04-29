Возлюбленная Дурова рассказала, как разбогатеть

Возлюбленная предпринимателя Павла Дурова, Юлия Вавилова, рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что работает с 14 лет.

© Telegram-канал «Vavia's»

Один из подписчиков поинтересовался у девушки, как стать состоятельным человеком. Юлия Вавилова ответила, что для того, чтобы разбогатеть, необходимо работать и инвестировать в себя и свое развитие. Возлюбленная Дурова также заявила, что верит в силу искреннего желания.

«Если есть запрос «стать состоятельным человеком», то возможности сами будут тебя находить. Главное — поставить намерение и искренне хотеть этого, а не потому, что «так вроде нужно», — написала Вавилова.

Девушка также рассказала, что начала работать с 14 лет на летних каникулах. По словам Вавиловой, она уже тогда хотела быть самостоятельной и зарабатывать свои деньги. Возлюбленная Дурова отметила, что у ее родителей не было возможности ее «баловать».

«И у меня не было вопроса в голове «Как стать?». Я брала и делала, не полагаясь ни на кого», — заявила девушка.

Юлия Вавилова — возлюбленная Павла Дурова, стримерша на Twitch и криптокоуч, которая привлекла внимание СМИ после ареста главы Telegram во Франции. В момент задержания они находились вместе, и после этого их неоднократно замечали вдвоем.

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На данный момент Павел Дуров находится в Дубае, куда ему был разрешен выезд из Франции. Судебный процесс в отношении него при этом продолжается.