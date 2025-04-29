Волочкова внезапно поблагодарила бывшего мужа после свадьбы дочери

Балерина Анастасия Волочкова поблагодарила своего экс-супруга, предпринимателя Игоря Вдовина, которого раньше ругала в социальных сетях. Как сообщает Starhit, она сделала неожиданный пост о бывшем после свадьбы их дочери Ариадны.

Напомним, что 19-летняя Ариадна вышла замуж 26 апреля за 23-летнего Никиту Григоряна. Торжество состоялось в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге.

«После свадьбы моей доченьки Ариадны и ее мужа Никиты хочу сказать слова благодарности ее папе Игорю Вдовину. Игорь, ты самый лучший папа для всех твоих детей. Благодаря тебе появилась на свет Ариадна! Спасибо, что был рядом в момент ее рождения, почти 20 лет прошло с того момента», — написала Волочкова.

Балерина пожелала новой семье Вдовина и их близким счастья, подчеркнув, что для Игоря в ее лице «есть благодарный человек». Она добавила, что он дал Ариадне «больше, чем забрал».

Напомним, что Ариадна родилась в 2005 году — тогда Вдовин и Волочкова уже встречались, но еще не были женаты. Спустя два года они решили узаконить отношения, однако в 2009 году пара развелась. С 2019 года предприниматель встречался с Еленой Николаевой, а в 2021 году они поженились — новая избранница экс-супруга неоднократно становилась объектом критики балерины.