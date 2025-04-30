Дочь Петросяна прокомментировала скандальный суд с отцом
Дочь Евгения Петросяна Викторина прокомментировала скандальный суд с отцом из-за прописки в квартире.
По ее словам, она не общается с ним и не знала о суде, пишет StarHit.
«Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить», - высказалась 56-летняя Викторина.
Сам Петросян ранее отрекся от наследницы и назвал ее «бывшим членом семьи».
Викторина родилась в браке Евгения Петросяна с балериной Беллой Кригер. Мать погибла в аварии, когда дочка была еще ребенком.