Дочь Петросяна прокомментировала скандальный суд с отцом

Дочь Евгения Петросяна Викторина прокомментировала скандальный суд с отцом из-за прописки в квартире.

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По ее словам, она не общается с ним и не знала о суде, пишет StarHit.

«Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить», - высказалась 56-летняя Викторина.

Сам Петросян ранее отрекся от наследницы и назвал ее «бывшим членом семьи».

Викторина родилась в браке Евгения Петросяна с балериной Беллой Кригер. Мать погибла в аварии, когда дочка была еще ребенком.