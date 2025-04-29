Петросян через суд выписал дочь из московской квартиры

Юморист Евгений Петросян выписал 56-летнюю дочь Викторину из московской квартиры. Соответствующее решение принял Хамовнический суд.

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О результатах узнал Telegram-канал Mash.

Истец требовал запретить Викторине Петросян пользоваться помещением на Ростовской набережной и снять ее с регистрации. Ответчица не присутствовала на заседании, известно, что она давно живет в США. Суд удовлетворил иск.

Речь идет о квартире, которую артист делил с бывшей женой Еленой Степаненко в 2018 году. Тогда дочь Петросяна от первого брака поддержала мачеху. После этого родственники перестали общаться, не поздравляют друг друга.

Стало известно имя дочери Петросяна

Викторина не живет в квартире с 2020 года, у нее есть дом в США. Как пишет Mash, квартира имеет площадь 34 квадратных метра и стоит 20 млн рублей.

О том, что Петросян намерен выписать дочь, стало известно в декабре 2024 года. Артист обратился в суд еще осенью, но ему вернули исковое заявление из-за ошибок.