Раскрыты заработки молчащей об СВО Анны Asti на корпоративах

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар за частные выступления певицы Анны Дзюбы, известной под псевдонимом Анна Asti. Его комментарий приводят «Страсти».

«Гонорар на корпоративе — от 9 миллионов рублей. Это зависит от условий, города и так далее», — сообщил Дворцов.

Продюсер добавил, что артисты должны открыто озвучивать свою гражданскую позицию и призвал Дзюбу высказаться о специальной военной операции (СВО). Он отметил, что только в России представители отечественного шоу-бизнеса зарабатывают многомиллионные гонорары, поэтому они обязаны показывать любовь к своей стране. По мнению Дворцова, певица боится озвучивать свое мнение.

В Сеть слили интимные фото Анны Asti

Дзюба родилась на Украине, однако после начала СВО осталась в России и продолжила концертную деятельность, не комментируя ситуацию. В 2023 году она получила российский паспорт. При этом не уточнялось, отказалась ли артистка от гражданства Украины.

Ранее заслуженный артист РСФСР Сергей Никоненко призвал россиян бойкотировать выступления Анны Asti. До этого шансонье Виктория Цыганова раскритиковала певицу и указала на то, что за три года она ни разу не высказалась в поддержку России.