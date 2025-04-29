Ума Турман родилась 29 аперля 1970 году в Бостоне, США. Ее отец, Роберт Турман, всю свою жизнь посвятил исследованиям Тибета и даже был монахом буддистского монастыря. Именно он дал девочке имя Ума — в честь индуистской богини и супруги верховного бога Шивы. Матерью Умы была американка шведского происхождения Нена фон Шлебрюгге, в прошлом известная модель.

Актерский талант Умы Турман начал проявляться еще в юности. В подростковом возрасте она участвовала в школьных постановках и посещала курсы для начинающих артистов. В 15 лет ее заметили театральные агенты и пригласили Уму в Нью-Йорк на съемки, правда, пока для модных журналов. Несмотря на популярность и хорошие гонорары, Турман продолжала изучать актерское искусство и ходить на пробы. В 1987 году ей наконец удалось получить роль в триллере «Поцелуй папочку на ночь» и дебютировать на большом экране.

В 1988 году Ума снялась сразу в трех фильмах — подростковой комедии «Джонни, будь хорошим», фэнтези «Приключения барона Мюнхгаузена» и драме «Опасные связи». Настоящая слава пришла к молодой актрисе после фильма «Генри и Джун», где она сыграла жену писателя Генри Миллера. Картина настолько шокировала кинокритиков откровенными сценами, что первоначально получила даже прокатный рейтинг «порнография», который позже был заменен на NC-17 (запрещен к показу до 17 лет). Благодаря этому фильму Ума Турман удостоилась титула «секс-символ для интеллектуалов».

Всего за свою карьеру актриса снялась в 189 кинопроектах. Среди наиболее значимых в фильмографии артистки такие картины, как «Криминальное чтиво» (1994) Квентина Тарантино, фантастическая драма «Гаттака» (1997), историческая драма «Отверженные» (1998) и мелодрама «Ватель» (2000), две части боевика «Убить Билла» (2003-2004), комедия «Моя супер-бывшая» (2006), драмы «Милый друг» (2012) и «Нимфоманка» (2013).

Ума Турман дважды была замужем и имеет троих детей.

Как сейчас выглядит главная муза Квентина Тарантино — в галерее «Рамблера».