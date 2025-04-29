«Хоть камеры разрешила поставить»: Бородина переживает за здоровье 88-летней бабушки

Телеведущая и блогер Ксения Бородина рассказала, что переживает за свою 88-летнюю бабушку Галину Ивановну. Как сообщает Starhit, в соцсетях она рассказала, что недавно навестила родственницу.

Бородина окружает пожилую женщину теплом и заботой. Вместе с тем она опечалена, что у бабушки возникают проблемы с памятью.

«Что-то помнит идеально, соображает, все обсуждает, читает каждый день газеты и журналы, а вот память подводит в определенные моменты… и каждый раз объясняем все заново», — поделилась блогер.

Знаменитость предлагала бабушке найти сиделку, однако Галина Ивановна против помощи со стороны внучки. Кроме того, она не хочет переезжать ни к Бородиной, ни к ее матери. Сейчас за пожилой женщиной родные приглядывают и через камеры, которые она разрешила установить у себя дома.

Напомним, что бабушка некоторое время растила Бородину. Когда Ксении было пять лет, ее мать выла замуж за итальянца и уехала к нему на родину, однако дочку с собой взять не смогла. Галина Ивановна на четыре года взяла на себя заботу о внучке — пока у будущей знаменитости не вышло уехать в Италию.