Корова и за 14 млн: безумные подарки Самойловой и Джигана своим детям

Блогер Оксана Самойлова и ее супруг, рэпер Джиган, засыпают своих детей безумными подарками. Например, в феврале пятилетий Давид получил в подарок живую корову. Starhit напомнил о самых ярких презентах знаменитостей своим наследникам.

Так, свое желание на пятилетие мальчик озвучил за два месяца до дня рождения. Он признался, что хочет корову, поскольку ему очень понравилось кормить и гладить животных во время поездки в деревню. Самойлова пыталась объяснить сыну, что ухаживать за таким питомцем будет сложно, однако это не помогло.

В день праздника на участок семьи доставили рогатое животное — его преподнесли с розовым бантом. Однако радость Давида длилась недолго: он быстро понял, что с коровой придется нелегко, и передумал.

Еще один необычный подарок для ребенка от Джигана и Самойловой — автомобиль Hongqi за 14 млн рублей. Его подарили детям в феврале 2023 года.

«Как-то так вышло, что сегодня я сделаю детям самый дорогой и большой подарок в их жизни», — заявила Оксана, демонстрируя авто в блоге.

В мае 2020 года звезды решили порадовать детей во время карантина безумным презентом — домашним аквапарком. Надувная конструкция обошлась в 500 тысяч рублей, а ухаживал за ней специальный человек. Однако погода не позволила сразу протестировать его полностью — проверять его приходилось в зимних комбинезонах и калошах, не наливая воду.