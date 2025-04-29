Крах карьеры Агузаровой объяснили

Музыкальная карьера неординарной исполнительницы Жанны Агузаровой терпит крах. Ее выступления приостановлены, более того, звезда «Браво» накопила долги по ЖКХ, о чем стало известно накануне. Продюсер Леонид Дзюник объяснил, с чем связан кризис в жизни эпатажный «марсианки».

«Ее саморазрушительный образ жизни сделал финал ее карьеры трагическим. Агузарова из тех артистов, кто может сорвать любое выступление», — сказал продюсер журналистам «АиФ».

При этом, по его словам, Жанна всегда требует предоплату в полном объеме.

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Не раз случалось так, что после начисления денег Агузарова просто-напросто исчезала. «И ее не найти. Она просто взяла и на Марс улетела. Очень непредсказуемый артист. Отсюда невостребованность, отсюда и долги», — подытожил продюсер. Также он признался, что такой Агузарова была еще во времена «Браво» — она могла внезапно исчезнуть прямо во время гастролей.

Напомним, суд Москвы взыскал с исполнительницы долги по ЖКХ. С иском обратился Фонд капремонта многоквартирных домов города Москвы. Сумма, которую задолжала артистка, не афишируется.