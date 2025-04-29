Певица Миа Бойка не смогла вылететь из Перми

Поп-певица Миа Бойка, принимавшая участие в марафоне «Знание.Первые», оказалась среди пассажиров, чей вылет из Перми был отложен из-за сильного снегопада.

Об этом пишет 59.ру.

«Мой рейс с Перми в Москву отменили из-за снега! Снега по колено! Тут конкретная зима», — приводит издание слова певицы.

Миа Бойка добавила, что выступить на марафоне ей удалось, однако отметила, что некоторые спикеры не смогли приехать из-за погодных условий.

В Перми за минувшие сутки прошёл самый сильный в XXI веке снегопад.

После снегопада в Пермском крае ожидаются дожди, снежный покров существенно просядет, спрогнозировал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.