Блогер и коуч Киркорова задолжала ФНС полмиллиарда рублей

Уже в 2024 году Тлиашинова не владела ни одной компанией. Как писали «Известия», четыре из пяти фирм, в которых она была совладельцем и генеральным директором, были ликвидированы одна за другой. Коучу не принадлежала и ее собственная академия разборов. По данным СПАРК, в 2022 году она перешла в собственность некой Фатиме Хашукоевой. Эксперты, опрошенные изданием, отмечали, что Тлиашинова может использовать ту же схему ухода от налогов, что и Елена Блиновская.

В начале 2024-го депутаты Госдумы направили в ФНС запрос с просьбой проверить коуча на соблюдение налогового законодательства. О результатах этой проверки не сообщалось.

Кто такая Инна Тлиашинова?

Тлиашинова называет себя коучем, экспертом по подсознанию и звездным психологом. По словам блогера, среди ее клиентов — певец Филипп Киркоров, певицы Ани Лорак и Любовь Успенская, продюсер Яна Рудковская, актриса Марина Федункив и другие известные люди, которые платят больше миллиона рублей за ее разборы.

Рудковская, например, сама говорила о том, что Тлиашинова за 10 минут убрала ее аэрофобию, однако сделала это «по дружбе».

«А как квантовый психолог она помогала нашим юниорам-фигуристам, очень круто настраивала перед соревнованиями», — писала продюсер с своем Telegram-канале.

Помимо консультирования звезд, блогер продает различные семинары и курсы, а также организовывает ретриты. Ценник на ее инфопродукты начинается от 10 тысяч рублей.

«Стоимость абонементов на инфопродукты Тлиашиновой значительно выше: самый дешевый стоит 100 тысяч рублей, а самый дорогой — 5 миллионов рублей», — писала «Лента.ру».

Нападение на журналистку «Известий» и скандал с Косенко

В начале 2024 года Инна Тлиашинова также попала в скандал — помощники блогера напали на журналистку «Известий» Наталию Графчикову, которая пришла на семинар «Инна Ленд» для подготовки репортажа.

«Известия» сообщили, что врачи выявили у Графчиковой подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, она также получила множественные ушибы. СК возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ). При этом адвокат блогера Александр Добровинский назвал произошедшее выдумкой. По его словам, Графчикова не была приглашена на мероприятие, а также не представилась в качестве журналиста. В свою очередь охранники на мероприятии посчитали поведение корреспондента «не совсем адекватным».

Несмотря на это, суд признал напавших на Графчикову виновными — им назначили принудительные работы на 1 год 6 месяцев, а также взыскали по 150 тыс. рублей с каждого за моральный вред. На заседания фигуранты дела не явились.

Тогда же, в январе 2024-го, Тлиашинова попала в еще один скандал — Сергей Косенко обвинил коуча в том, что та задолжала ему 72,5 млн рублей. Якобы Тлиашинова не оплатила его услуги по продвижению аккаунта в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Сама блогер заявила, что никакой обещанной «раскрутки» она не получила.

Сейчас Инна Тлиашинова живет в Дубае. Судя по ее профилю в Instagram, свои инфопродукты она запускает в основном в онлайн-формате, а мероприятия проводит за рубежом.