Нагиев получил травму ноги, выполняя трюк для студентов

Шоумен Дмитрий Нагиев травмировался, когда исполнял трюк для студентов. Об этом сообщает портал «Страсти».

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Телеведущий повредил ногу, когда демонстрировал ученикам его актерских курсов сложный гимнастический элемент — кувырок вперед с зависом. Нагиев поскользнулся.

«Там был линолеум, еще и мокрый, поэтому правая нога уезжала в сторону», — заявил он.

Актер добавил, что на съемочных площадках всегда выполняет трюки сам. Нагиев уверен, что именно в этом кроется залог успеха в профессии — подобный подход снимает ограничения для артиста и демонстрирует уважение к коллегам.

В беседе с журналистами Нагиев также отметил, что «не качает права». В райдере у него указано, что он имеет право заказывать еду из любого ресторана, однако сам он ест «из общего котла».