Нагиев получил травму ноги, выполняя трюк для студентов
Шоумен Дмитрий Нагиев травмировался, когда исполнял трюк для студентов. Об этом сообщает портал «Страсти».
Телеведущий повредил ногу, когда демонстрировал ученикам его актерских курсов сложный гимнастический элемент — кувырок вперед с зависом. Нагиев поскользнулся.
«Там был линолеум, еще и мокрый, поэтому правая нога уезжала в сторону», — заявил он.
Актер добавил, что на съемочных площадках всегда выполняет трюки сам. Нагиев уверен, что именно в этом кроется залог успеха в профессии — подобный подход снимает ограничения для артиста и демонстрирует уважение к коллегам.
В беседе с журналистами Нагиев также отметил, что «не качает права». В райдере у него указано, что он имеет право заказывать еду из любого ресторана, однако сам он ест «из общего котла».