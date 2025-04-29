Перминова отдыхает все в более откровенных нарядах, а Малафеева ищет «интрижку»

Модель Елена Перминова отдыхает на Мальдивах с бойфрендом, выбирая все более раскрепощенные наряды, а бывшая жена футболиста Вячеслава Малафеева Екатерина готова к новым отношениям. Обзор соцсетей звезд сделал Starhit.

Так, 38-летняя Перминова сейчас на Мальдивских островах с возлюбленным — Тарасом Романовым. Модель решила выйти на публику в экстравагантном наряде: через вырезы в платье в нескольких местах видно обнаженное тело. Одно неловкое движение и человек может оказаться в неловком положении.

Напомним, что почти 20 лет Перминова жила с миллиардером Александром Лебедевым и родила детей, однако пара так и не женилась. Пара рассталась мирно и поддерживает общение ради сыновей и дочери.

Екатерина Малафеева, которая развелась со вратарем больше года назад, также привлекла к себе внимание в соцсетях. Она опубликовала пост, в котором призналась, что готова к новым отношений. К партнеру, с которым бы предпринимательнице хотелось устроить «интрижку на лето», немного требований — не истерит, путешествует, любит спорт и «красненькое».

25-летняя видеоблогер Дина Саева продолжает экспериментировать с макияжем. Например, в свежем ролике она показала себя в образе героини Одри Хепберн из культового фильма «Завтрак у Тиффани». Подписчики назвали ее перевоплощение красивым.