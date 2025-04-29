Певица Слава раскритиковала состояние дорог в российском регионе

Певица Слава (Анастасия Сланевская) приехала с концертом в Орск Оренбургской области и рассказала, что добираться до города ей пришлось «пять часов по бездорожью полному». Об этом сообщает портал ORSK.RU.

Слава подчеркнула, что во время поездки сильно качало, а после дороги у нее всё болело. Она обратилась к чиновникам, ответственным за местные дороги, со словами «чтоб они так жили».

«Спина еще не отошла от трассы Златоуст - Магнитогорск. С очень вялой надеждой на лучшее», - рассказала певица, а затем сообщила, что «надежда на хорошую дорогу ушла моментально».

Ранее Слава рассказала, что пострадала от укусов неизвестных насекомых во время отдыха на Мальдивах - ее тело покрылось крупными волдырями. Слава заявила, что уже сталкивалась с укусами насекомых во время прошлого отдыха на Мальдивах. По ее словам, после укусов появляются волдыри, которые исчезают в течение трех недель.