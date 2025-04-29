«На экране мне все в себе не нравится». Ларисе Удовиченко — 70

Газета.Ru
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Актриса Лариса Удовиченко во время студийной фотосессии, 5 февраля 2007 года
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Актриса Лариса Удовиченко во время студийной фотосессии, 5 февраля 2007 года 
© Yurii Zheludev/Global Look Press
Актриса Лариса Удовиченко в роли возлюбленной Пашки Кукушкина Людмилы в фильме «Счастливый Кукушкин», 1970 год
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Актриса Лариса Удовиченко в роли возлюбленной Пашки Кукушкина Людмилы в фильме «Счастливый Кукушкин», 1970 год 
© Одесская киностудия
Актриса Лариса Удовиченко в роли Леры в фильме «Перед экзаменом», 1977 год
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Актриса Лариса Удовиченко в роли Леры в фильме «Перед экзаменом», 1977 год 
© Киностудия им. А.Довженко
Актеры Любовь Полехина, Зураб Кипшидзе, Лариса Удовиченко, Светлана Смехнова (слева направо) в фильме «Дочки-матери», 5 июля 1974 год
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Актеры Любовь Полехина, Зураб Кипшидзе, Лариса Удовиченко, Светлана Смехнова (слева направо) в фильме «Дочки-матери», 5 июля 1974 год 
© РИА Новости

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Актриса Лариса Удовиченко, 1 июля 1981 года
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Актриса Лариса Удовиченко, 1 июля 1981 года 
© Шахвердиев/РИА Новости
Актеры Лариса Удовиченко в роли Вали, Нина Русланова в роли Ларисы и Елена Сафонова в главной роли Ольги (слева направо) в фильме «Зимняя вишня», 1987 год
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Актеры Лариса Удовиченко в роли Вали, Нина Русланова в роли Ларисы и Елена Сафонова в главной роли Ольги (слева направо) в фильме «Зимняя вишня», 1987 год 
© РИА Новости
Актриса Лариса Удовиченко в роли Маньки-Облигации в фильме «Место встречи изменить нельзя», 1979 год
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Актриса Лариса Удовиченко в роли Маньки-Облигации в фильме «Место встречи изменить нельзя», 1979 год 
© Одесская киностудия
Актриса Лариса Удовиченко и японский кинорежиссер Ото Рейдзи во время XII Московского международного кинофестиваля, 2 августа 1981 года
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Актриса Лариса Удовиченко и японский кинорежиссер Ото Рейдзи во время XII Московского международного кинофестиваля, 2 августа 1981 года 
© Мастюков Валентин/ТАСС
Актриса Лариса Удовиченко в роли Люси Виноградовой в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», 1985 год
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Актриса Лариса Удовиченко в роли Люси Виноградовой в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», 1985 год 
© Мосфильм

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Актриса Лариса Удовиченко в роли миссис Бэнкс в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», 1983 год
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Актриса Лариса Удовиченко в роли миссис Бэнкс в фильме «Мэри Поппинс, до свидания», 1983 год 
© «Мосфильм» по заказу Гостелерадио СССР
Актриса Лариса Удовиченко в роли Вали в фильме «Зимняя вишня», 1985 год
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Актриса Лариса Удовиченко в роли Вали в фильме «Зимняя вишня», 1985 год 
© Ленфильм
Актриса Лариса Удовиченко в роли Люси в фильме «Искренне Ваш», 1985 год
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Актриса Лариса Удовиченко в роли Люси в фильме «Искренне Ваш», 1985 год 
© Мосфильм
Актриса Лариса Удовиченко в роли Люськи в фильме «Юлька», 1972 год
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Актриса Лариса Удовиченко в роли Люськи в фильме «Юлька», 1972 год 
© Одесская киностудия
Актриса Лариса Удовиченко летом 2006 года у храма Христа Спасителя в Москве
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Актриса Лариса Удовиченко летом 2006 года у храма Христа Спасителя в Москве 
© Gennadii Usoev/Global Look Press

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Актриса Лариса Удовиченко в роли Татьяны в фильме «Любить по-русски», 1995 год
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Актриса Лариса Удовиченко в роли Татьяны в фильме «Любить по-русски», 1995 год 
© Мосфильм, Киностудия Слово
Актеры Леонид Филатов в роли куратора из министерства культуры (слева) и Лариса Удовиченко в роли Тани (справа) в фильме «Сукины дети», 1 июня 1990 года
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Актеры Леонид Филатов в роли куратора из министерства культуры (слева) и Лариса Удовиченко в роли Тани (справа) в фильме «Сукины дети», 1 июня 1990 года 
© Галина Кмит/РИА Новости
Актриса Лариса Удовиченко в роли Маниловой в фильме «Мертвые души», 1984 год
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Актриса Лариса Удовиченко в роли Маниловой в фильме «Мертвые души», 1984 год 
© Мосфильм
Актриса Лариса Удовиченко перед началом церемонии открытия XVII российского фестиваля «Кинотавр» в Сочи, 4 июня 2006 года
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Актриса Лариса Удовиченко перед началом церемонии открытия XVII российского фестиваля «Кинотавр» в Сочи, 4 июня 2006 года 
© Матыцин Валерий/ТАСС
Актеры Лариса Удовиченко и Михаил Боярский в фильме «Тартюф», 1992 год
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Актеры Лариса Удовиченко и Михаил Боярский в фильме «Тартюф», 1992 год 
© Петрополь

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Актриса Лариса Удовиченко в спектакле-комедии «Женитесь на мне!», Новосибирск, 17 февраля 2011 года
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Актриса Лариса Удовиченко в спектакле-комедии «Женитесь на мне!», Новосибирск, 17 февраля 2011 года 
© Victor Dmitriev/Global Look Press
Актриса Лариса Удовиченко в спектакле-комедии «Выходи за меня замуж!», Новосибирск, 17 февраля 2011 года
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Актриса Лариса Удовиченко в спектакле-комедии «Выходи за меня замуж!», Новосибирск, 17 февраля 2011 года 
© Victor Dmitriev/Global Look Press
Актеры Лариса Удовиченко и Владимир Стержаков в спектакле «Похищение Сабинянинова», Благовещенск, 26 сентября 2007 года
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Актеры Лариса Удовиченко и Владимир Стержаков в спектакле «Похищение Сабинянинова», Благовещенск, 26 сентября 2007 года 
© Natalya Loginova/Global Look Press
Актриса Лариса Удовиченко во время показа мод на вечере фонда «Русский силуэт» в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве, 26 июня 2009 года
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Актриса Лариса Удовиченко во время показа мод на вечере фонда «Русский силуэт» в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве, 26 июня 2009 года 
© Шеметов Максим/ТАСС
Актриса Лариса Удовиченко в роли Натальи Владимировны в фильме «Болотная street, или Средство против секса», 1991 год
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Актриса Лариса Удовиченко в роли Натальи Владимировны в фильме «Болотная street, или Средство против секса», 1991 год 
© Ялта-фильм

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Актриса Лариса Удовиченко в главной роли фильма «Даша Васильева. Любительница частного сыска — 2», 2004 год
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Актриса Лариса Удовиченко в главной роли фильма «Даша Васильева. Любительница частного сыска — 2», 2004 год 
© Кинокомпания «Протел» по заказу телеканала СТС
Актеры Лариса Удовиченко и Александр Иншаков во время церемонии вручения Национальной кинематографической премии «НИКА» в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве, 23 марта 2007 года
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Актеры Лариса Удовиченко и Александр Иншаков во время церемонии вручения Национальной кинематографической премии «НИКА» в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве, 23 марта 2007 года 
© Anatoly Lomohov/Global Look Press
Актриса Лариса Удовиченко в роли Элеоноры в фильме «Прогулка по Парижу», 2008 год
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Актриса Лариса Удовиченко в роли Элеоноры в фильме «Прогулка по Парижу», 2008 год 
© Арчи-фильм, Zurbagan Production, Studios Sumposiom
Актриса Лариса Удовиченко (слева) в роли мамы Оли в фильме «Любовь прет-а-порте», 2014 год
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Актриса Лариса Удовиченко (слева) в роли мамы Оли в фильме «Любовь прет-а-порте», 2014 год 
© Globe Films, ОДА-Фильм, Зори-Фильм
Актеры Лариса Удовиченко и Паоло Контичини во время приема по случаю премьеры фильма Серджо Бассо Amori Elementari в посольстве Италии в Москве, 20 июня 2014 года
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Актеры Лариса Удовиченко и Паоло Контичини во время приема по случаю премьеры фильма Серджо Бассо Amori Elementari в посольстве Италии в Москве, 20 июня 2014 года 
© Photoagency Interpress/Global Look Press

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Режиссер и продюсер Марк Рудинштейн (1946—2021) и актриса Лариса Удовиченко
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Режиссер и продюсер Марк Рудинштейн (1946—2021) и актриса Лариса Удовиченко 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актриса Лариса Удовиченко на премьере фильма Кирилла Плетнёва «ЖГИ!» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве, 5 декабря 2017 года
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Актриса Лариса Удовиченко на премьере фильма Кирилла Плетнёва «ЖГИ!» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве, 5 декабря 2017 года 
© Евгений Одиноков/РИА Новости
Актриса Лариса Удовиченко и председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов на юбилейном вечере, посвященном 30-летию Гильдии актеров кино России в Центральном доме кино в Москве, 26 февраля 2019 года
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Актриса Лариса Удовиченко и председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов на юбилейном вечере, посвященном 30-летию Гильдии актеров кино России в Центральном доме кино в Москве, 26 февраля 2019 года 
© Сергей Карпухин/ТАСС
Актриса Лариса Удовиченко в роли Зинаиды Парамоновой в фильме «На качелях судьбы», 2018 год
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Актриса Лариса Удовиченко в роли Зинаиды Парамоновой в фильме «На качелях судьбы», 2018 год 
© Россия-1
Актриса Лариса Удовиченко во время премьеры фильма Макса Нардари «Любовь прет-а-порте» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, 1 марта 2017 года
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Актриса Лариса Удовиченко во время премьеры фильма Макса Нардари «Любовь прет-а-порте» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, 1 марта 2017 года 
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

29 апреля народной артистке России Ларисе Удовиченко исполнилось 70 лет. Она родилась в 1955 году в Вене в семье военного врача, после завершения службы отца семья перебралась в Одессу. Мать актрисы умерла, когда Удовиченко училась в институте, отец ушел из жизни несколько лет спустя.

В детстве Лариса Удовиченко занималась гимнастикой и ходила в театр. В девятом классе поступила в народную студию киноактера при Одесской киностудии, где режиссер Александр Павловский заметил ее и пригласил на главную роль школьницы Людмилочки в фильме «Счастливый Кукушкин». Эта работа стала дебютной для артистки. Первую взрослую роль она сыграла в 1974 году (фильм «Дочки-матери»).

В 1976-м Удовиченко окончила ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). С 1976 по 1993 год служила в Театре-студии киноактера.

Всего снялась более чем в 120 фильмах, популярность ей принесла роль Маньки-Облигации в картине «Место встречи изменить нельзя». Как-то журналисты спросили у актрисы, похожа ли она в жизни на своих острохарактерных героинь.

«Что вы! Совершенно другая. Флегматичная, стеснительная, даже ленивая. Дочка мне часто говорит: «Мама, ты такой тормоз»… Но играла бой-баб и не понимаю, откуда в себе это находила. Есть люди — вожаки по своей природе, я же не лидер. На экране мне тоже все в себе не нравится. Думаю — зачем повернулась, с такой интонацией сказала? Нужно по-другому, но уже ничего не переделать. За плечами свыше 120 картин — и в них вся моя жизнь», — ответила она.

Удовиченко трижды была замужем: первый брак был фиктивным (с Александром Панкратовым-Черным), затем вышла замуж за кинорежиссера Андрея Эшпая, затем была замужем за пианистом и бизнесменом Геннадием Болгариным. У Ларисы Удовиченко есть дочь Мария, она училась в РАТИ и снялась в комедии «Шуб-баба Люба!» (сыграла Катю).

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