Звездный психолог задолжала налоговой полмиллиарда

Telegram-канал SHOT сообщает, что у психолога знаменитостей и блогера Инны Тлиашиновой сформировалась задолженность перед налоговыми органами почти в полмиллиарда рублей. По данным SHOT, сейчас блогер, на которую подписаны 467 тысяч человек в соцсетях, живет в Дубае.

Как утверждает SHOT, долг блогера перед налоговой составил 460 657 772, 05 рубля. Как отмечает Telegram-канал, Тлиашинова, мать четверых детей, 19 апреля отпраздновала свой 43-й день рождения, и пожелала себе «еще двух детей и миллиард долларов».

Ранее Telegram-канал Mash https://t.me/mash/63487 сообщил, что у оперной певицы Анны Нетребко появилась задолженность в 53 тысячи рублей перед российскими налоговыми органами. Как отмечал Mash, в России у артистки осталась действующая фирма по концертной деятельности.

По предварительным данным, задолженность была связана с неуплатой социальных взносов по ИП. Других деталей Mash не привел.

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