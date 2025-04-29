«Идеальный мужчина для меня»: Сябитова рассказала о любви к Джеки Чану

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что актер Джеки Чан является для нее идеальным мужчиной. Она назвала его собственным секс-символом в шоу комика Павла Воли, новый выпуск которого выложили на Rutube.

Сябитова пришла на шоу вместе с сыном Денисом, с которым сейчас участвует в реалити-шоу «Сокровища императора». В ходе беседы с Волей и его соведущим Ильей Соболевым она призналась, что обожает Джеки Чана.

«Это идеальный мужчина для меня, секс-символ! У меня был случай, когда он приезжал в Москву, у меня была возможность сфотографироваться с ним в Останкино. Иду по коридору, его встретила, я так застеснялась, думаю, подойти к нему, попросить… В общем, пока я думала, он прошел, я так переживала!» — рассказала она.

Также знаменитость заявила, что является «адреналинщицей» и из-за этого обожает реалити-шоу. Сябитова напомнила, что участвовала во многих из них — «Большие гонки», «Жестокие игры», «Форт Боярд», «Без страховки» и «Звезды в Африке».