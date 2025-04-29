Бывшая жена актера Федотова добивается алиментов на дочь

Бывшая жена победителя «Ледникового периода» и звезды «Серебряных коньков» Федора Федотова Анастасия Грибова рассказала о борьбе за выплату алиментов на дочь. Ее слова приводит StarHit.

По словам актрисы, она очень долго не могла оформить развод с Федотовым, но на этом проблемы не закончились, так как приходится добиваться и выплаты алиментов на их общую дочь.

«Кто правда считает, что алименты автоматически перечисляются после решения суда - должна вас огорчить - все не так просто! Автоматически они перечисляются только тогда, когда человек делает это самостоятельно. В противном случае, ты собираешь коллекцию печатей и бумажек, чтобы процесс выплаты алиментов автоматизировали приставы. Собственно, у меня второй вариант», - рассказала она.

Анастасия Грибова отметила, что сейчас вынуждена проходить «марафон по судам» и очень устала от этого, но не унывает, даже несмотря на призывы от знакомых мужчин «простить и отпустить».

«Развод продолжает отнимать силы и время, даже после своего фактического завершения. Очень много действий мне нужно совершить, чтобы получить алименты на Ульяну. Но я могу радоваться красивым облакам, даже на пути в суд!» - заявила она.

Ранее солистка группы «Фабрика» Валерия Девятова призналась, что развелась с мужем Алексеем Пигуренко и он уже задолжал по алиментам 2 млн рублей, а также подавал на нее заявления в опеку.