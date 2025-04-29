Волочкова нарушила свою строгую диету ради шашлыков
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что перед майскими праздниками она нарушила свою диету «из салатных листьев», чтобы попробовать шашлык, приготовленный мужем ее подруги. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Волочкова отметила, что в ее частном доме оборудована летняя кухня. Недавно - на следующий день после своего апрельского шоу - балерина впервые за два года попробовала шашлык.
«Люля-кебаб приготовил Рустам, супруг Лолочки, по случаю его дня рождения, который был накануне нашего спектакля. Это было очень вкусно и я хоть узнала, что едят нормальные люди», - рассказала Волочкова.
Она добавила, что обычно есть очень мало - «салатные листики». Также балерина рассказала, что ее любимая ассоциация с майскими праздниками - поездки на Мальдивы. В 2025 году из-за шоу Волочкова решила отправиться на острова не весной, а летом.
Как отметила Волочкова, в ее жизни «каждый день - праздник», а 1 мая она будет не отдыхать, а репетировать.
«У меня праздник каждый день, каждый день на моем доме зажигаются огонечки, гирлянды, елка во дворе. Я сама себе устраиваю праздники. 1 мая буду репетировать и от свадьбы дочкиной, дай бог, как-то отойти», - заключила балерина.
Свадьба Ариадны Волочковой прошла на прошлой неделе в Санкт-Петербурге - в историческом особняке Мясникова. 19-летняя дочь Волочковой вышла замуж за 23-летнего Никиту Григоряна.