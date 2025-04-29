Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала в Telegram-канале, что блэкаут в Испании помог ей осознать свою зависимость от электричества.

«Такой внезапно микроапокалипсис произошел. Удивительно, конечно, когда ты понимаешь, что тебя отрубают от всего — столько всего нового открывается. <…> Сейчас у нас уже все включили. Все хорошо, но, конечно, это ощущение зависимости от всего… Это кошмар!» — заявила знаменитость.

Лазарева добавила, что столкнулась с блэкаутом во время разговора по Zoom. У нее не было возможности ни выйти в социальные сети, ни позвонить кому-либо.

Татьяна Лазарева заявила, что у нее заканчивается срок водительских прав

28 апреля в Испании, Португалии, Андорре и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. О том, как люди пережили блэкаут на Пиренеях — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

В феврале 2022 года Лазарева покинула Россию и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала российские власти за проведение спецоперации, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.