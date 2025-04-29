У коуча Киркорова обнаружили долг перед ФНС

Блогерша и коуч Инна Тлиашинова оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

© Кадр из видео/Super/Youtube

Общий долг знаменитости, отмечает Telegram-канал, составляет 460 657 772, 05 рубля.

SHOT также напоминает, что 19 апреля Тлиашинова отметила свое 43-летие. На празднике блогерша сообщила о мечте родить еще двух детей, получить $1 млрд и найти мужчину.

Тлиашинова говорит о себе как об основателе «Международной академии квантовой психологии» и авторе методики «Мастер разборов». Гостям своих семинаров она предлагает решить психологические проблемы и обучиться у нее на психолога с последующей выдачей сертификата «международного образца». В начале февраля 2024 года СМИ сообщали, что у блогерши не оказалось лицензии Минобразования на осуществление образовательной деятельности.

Представитель семьи Киркоровых опровергла долги Бедроса перед ФНС

Тлиашинова также известна из-за дружбы с рядом отечественных звезд — Филипп Киркоров, Ани Лорак, Любовь Успенская и другие, которые, утверждают СМИ, рекомендовали ее услуги в своих социальных сетях.