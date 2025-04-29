Внучка Пугачевой столкнулась с трудностями из-за знаменитой фамилии

Внучка Аллы Пугачёвой, дочь племянника Примадонны, столкнулась с некоторыми трудностями из-за знаменитой фамилии. Коллеги из «7 дней» сообщают, что полная тёзка Примадонны Алла Пугачёва-младшая не может участвовать в конкурсах в России из-за репутации её бабушки.

«Из-за моего имени и фамилии меня не брали на некоторые конкурсы, я расстраивалась. Но так меня назвал папа, а фамилия — как есть», — цитирует портал девочку.

Уточняется, что сын покойного брата Аллы Борисовны назвал малышку в честь певицы. Однако с маленькой Аллой артистка так и не познакомилась. Более того, по некоторым данным, Пугачёва ни разу не вышла на связь с родными с тех пор, как уехала из страны в 2022 году.

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Тем временем Пугачёва-младшая мечтает стать артисткой, как и её знаменитая родственница. Правда, пока что путь к славе несколько осложняется.