Фаворит Пугачевой прокомментировал гонорары Ефремова

Сергей Савин, 40-летний певец и актер, прославившийся после победы в шоу «Фактор А» и ставший протеже самой Аллы Пугачевой, высказался о недавнем освобождении Михаила Ефремова.

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В интервью aif.ru артист прокомментировал неожиданно высокие гонорары Ефремова после выхода из колонии — 2,5 миллиона рублей за съемочный день, что превышает ставки даже Дмитрия Нагиева.

«Раньше его расценки были обычными, — отмечает Савин. — Но, как говорила Алла Борисовна: черный пиар — тоже пиар. Главное, чтобы писали, лишь бы не некролог».

Савин, чьи отношения с Пугачевой когда-то вызывали бурные обсуждения из-за 39-летней разницы в возрасте, не понаслышке знает о медийных технологиях. Ранее он уже критиковал другую скандальную фигуру — Андрея Макаревича, который, став иноагентом, позволил себе оскорбительные высказывания в адрес россиян.

«Он публично опозорился, а потом обложил журналиста матом», — напомнил Савин.

На фоне этих событий в артистической среде разгорелись споры. Ветеран кино Сергей Никоненко прямо назвал Ефремова убийцей, с чем категорически не согласился режиссер Аким Салбиев. Савин же, комментируя ситуацию, подчеркнул: трагическая история с ДТП, увы, работает на повышение стоимости актера в шоу-бизнесе.