Врачи запретили Леониду Якубовичу делать петли на самолете

Телеведущий Леонид Якубович признался в шоу «Ты не поверишь!», что врачи запретили ему делать петли в самолете.

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Якубовичу в силу возраста не позволяют фигуру высшего пилотажа, представляющая собой замкнутую петлю в вертикальной плоскости. 31 июля ему исполнится 80 лет. Шоумен также высмеял, что в его райдере есть запрет на полет в аэротрубе.

По словам Якубовича, он часто просит, есть ли в гастролируемом городе аэроклуб. Он признался, что полеты на самолетах помогают ему справляться с депрессией и негативными эмоциями.

«Много раз это было у меня. Я могу сказать: «Ребят, сегодня не мой день, сядьте со мной кто-нибудь». И мы поднимаемся вверх. Если посмотреть сверху, люди вот такие (маленькие), машинки вот такие. Все твои проблемы ровно такие же. И минут через 25-30 всё это уходит», — поделился телеведущий.

Якубович рассказал, что также летал вместе со своей женой Мариной. Однако супруге не понравился такой вид деятельности.

В феврале Якубович отшутился от слухов о тайном замке и нескольких элитных квартирах.