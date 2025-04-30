Киркоров не может получить в наследство квартиру отца

Трехкомнатная квартира на «Курской», доля в которой была записана на Бедроса Киркорова, пока не может перейти к его сыну по наследству. В этой квартире Филипп и Алла Пугачева жили после свадьбы в 1994 году.

Через две недели после смерти Бедроса Киркорова Федеральная налоговая служба подала на усопшего в суд. Из-за оставшегося налогового долга его сын, Филипп Киркоров теперь не может получить в наследство трехкомнатную квартиру на «Курской». Это произойдет только после выплаты указанной в иске суммы.

По информации Telegram-канала Mash 31 марта инспекция ФНС России номер 9 по Москве подала в суд на покойного Бедроса Киркорова, так как его долг государству составил 31 тысячу рублей. Суд отказал в принятии заявления, так как ответчик уже скончался.

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Несмотря на это, долг должен быть выплачен. Теперь он перейдет на наследников Бедроса Киркорова. На первый взгляд, и долю в имуществе, и необходимость погасить задолженность отца по наследству получает его сын, Филлип. Но не все так просто.

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По установленной законом процедуре, чтобы вступить в права наследования, необходимо ждать полгода после смерти наследодателя. Так что еще около шести месяцев Филлип Киркоров не сможет предъявить свои права на часть своей жилплощади.

Время дается, чтобы выявить всех возможных претендентов на наследство. Филлип Киркоров теоретически может оплатить долг своего отца прямо сейчас, но, если выяснится, что у Бедроса Киркорова есть другие наследники, задолженность достанется им в равных долях.

Живы сестра и вторая жена покойного, которые, по мнению адвокатов, не будут претендовать на недвижимость Бедроса Киркорова.

В итоге певец не может сейчас получить в наследство 70-метровую квартиру, в которой жил с Пугачевой сразу после свадьбы в 1994 году. Изначально третья доля в ней принадлежала Алле Борисовне. После развода квартира осталась у отца и сына Киркоровых в долевой собственности. Ее оценочная стоимость сейчас составляет 80–100 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, отец певца, Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет.