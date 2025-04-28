Регина Тодоренко ждет третьего ребенка от Влада Топалова

Регина Тодоренко и Влад Топалов станут родителями в третий раз. Телеведущая пока скрывает свое положение, но проболталась ее коллега по шоу "Маска" певица Валерия.

34-летняя актриса и 39-летний певец воспитывают двоих сыновей. Михаила и Мирослава. Старшего мальчика Регина родила в декабре 2018 года, а в июле 2022-го на свет появился второй ребенок пары.

О третьей беременности Тодоренко стало известно на афтепати шоу "Маска". Певица Валерия во время разговора со своим мужем, продюсером Иосифом Пригожиным порадовалась, что за шестой сезон шоу родилось несколько детей. Пригожин на это отметил, что Валерия на проекте дважды стала бабушкой. А певица добавила: "Регинка трижды".

Разговор певицы и продюсера мог бы остаться незамеченным, но его снял на видео и выставил на своей странице в соцсети певец Жан Милимеров.

Сайт Super.ru, уверяет, что получил подтверждение информации о беременности Тодоренко. Якобы очень надежный источник сообщил, что Регина в этом году станет мамой.