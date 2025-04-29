Киркоров отсудил почти 11 млн рублей у автора надгробия Горшка

Певец Филипп Киркоров требует через суд 10,7 млн рублей от подрядчика, выполнившего некачественный ремонт с дефектами в его московской квартире.

Певец подал иск в Калининский районный суд Петербурга против бизнесмена Барановского, известного как автор надгробия лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева. Сумму требований Киркоров оценил в 10,7 млн рублей, включая судебные расходы и оплату работ, которые певец посчитал выполненными некачественно, передает 360.ru.

Киркоров заключил договор с Барановским на изготовление и монтаж каменных изделий для своей московской квартиры, а также оплатил аванс. По словам артиста, выполненные работы оказались с трещинами, сколами и задирами. Киркоров отказался принимать такой результат и предложил подрядчику устранить недостатки, однако тот отказался и перестал выходить на связь.

Первое заседание по делу прошло несколько дней назад, где Киркоров лично присутствовал вместе со своим адвокатом.

Ранее Московский городской суд оставил в силе решение о взыскании с артиста Филиппа Киркорова 90 тыс. рублей в пользу певицы Любови Успенской.