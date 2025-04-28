Полина Гагарина рассказал о подвигах деда во время Великой Отечественной войны

Певица Полина Гагарина призналась в беседе с NEWS.ru, что ее дед был разведчиком во времена Великой Отечественной войны.

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Гагарина уточнила, что его взяли разведчиком из-за хорошего знания немецкого языка. После войны ее родственник удостоился четырех орденов – за взятие Берлина и за отвагу. Певица не знает, за что дед получил остальные два. Артистка назвала его настоящим героем. По словам исполнительницы, она безумно гордится своей семьей.

24 июня 2024-го Евросоюз наложил санкции на Гагарину. Одновременно с ней в черный список попали певец Shaman и актер Иван Охлобыстин. В европейском содружестве объяснили, что намерение ввести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов».

17 октября Гагарина подала иск в Европейский суд с требованием снять с нее санкции. В своем иске певица указала на нарушения со стороны Совета ЕС, в том числе отсутствие причины внесения в список, невыполнение «бремени доказывания», а также несоблюдение принципа свободы выражения мнения.