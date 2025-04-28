Рудковская потеряла несколько десятков тысяч рублей в суде

Суд взыскал с глянцевого журнала продюсера Яны Рудковской 70 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «Страсти».

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Речь идет об иске компании ООО «Агентство по защите прав фотографов «Пейзаж». Оно обратилось в суд из-за незаконного использования ООО «Постада вип» изображения его клиентов в издании. Учредителем журнала является Рудковская.

Рудковская обязана выплатить агентству 70 тысяч рублей и расходы на оплату государственной пошлины в размере 10 тысяч рублей. На данный момент продюсер не прокомментировала постановление суда.

В июле 2024 года Рудковская рассказала, что собирается вернуть семье завод, который на данный момент оценивается в $25 млн. Это предприятие, по словам продюсера, «отжал» у семьи бывший лучший друг Евгения Плющенко Валентин Савинов.

Рудковская сообщила, что потратила несколько миллионов рублей за три года на адвокатов, чтобы суд заключил мужчину под стражу. Сейчас, по ее словам, она также намерена «засадить» строителей завода по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере...»).