Стало известно, сколько заработала Юлия Высоцкая на бренде «Едим дома»

Юлия Высоцкая заработала почти 300 миллионов рублей благодаря своему бренду «Едим дома». Об этом стало известно порталу «Страсти». По его данным, только за 2024 год одна из компаний актрисы, ООО «Студия Едим Дома», принесла ей 182,9 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 26,6 миллионов рублей.

Вторая же компания, связанная с кулинарным брендом Высоцкой, ООО «Едимдома.ру», заработала за прошлый год 113,4 миллиона рублей. Чистая прибыль — 6,5 миллионов рублей. Общая сумма заработка актрисы составила 296,3 миллиона.

Всего Высоцкая является учредителем 17 компаний.

Кажется, все те, кто подтрунивал над Высоцкой последние пару лет, утверждая, что она не умеет готовить, сильно удивились.