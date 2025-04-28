«В горе и в радости»: муж поздравил Яну Поплавскую с важным юбилеем

Актриса Яна Поплавская рассказала, что ее муж, радиоведущий Евгений Яковлев поздравил ее с десятилетием отношений, и подчеркнула, что они вместе «в горе и в радости». Об этом актриса написала на своей странице VK.

Поплавская и Яковлев поженились в октябре 2022 года. Актриса отмечала, что зарегистрировать свои отношения они решили спустя семь лет совместной жизни и 15 лет знакомства.

В понедельник, 28 апреля 2025 года, Поплавская опубликовала пост, посвященный десятилетию их отношений. Пост она сопроводила фотографией, на которой запечатлены подарки от мужа - цветы и воздушные шары в виде сердечек.

«Нашей семье 10 лет! Много этот или мало? В нашем случае за эти годы было такое невероятное количество событий, встреч, поездок, знакомств и испытаний, которые выпали на нашу долю. Мы всегда вместе, рука в руке, плечом к плечу и в горе и в радости и в болезни и в здравии», - подчеркнула Поплавская (орфография и пунктуация автора сохранены).

Брак с Яковлевым - второй для Поплавской. В первом браке у актрисы родились двое сыновей.