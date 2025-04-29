Продюсер Фадеев заявил, что его патриотические песни хотят петь в детских садах

Продюсер Максим Фадеев заявил в Telegram-канале, что поклонники просят его опубликовать минусы выпущенных им патриотических песен. По словам Фадеева, фанаты хотят петь его композиции в детских садах, школах и на городских мероприятиях. В связи с этим продюсер пожелал выпустить мини-альбом с инструментальными версиями таких патриотических песен, как "Журавли", "Тише", "Обязательно вернусь", "Время мужчин", "Родина-мать", "Скажите детям", "Ты все равно жив". 28 апреля Фадеев сообщил, что написал музыку к молитве "Отче наш". Он поделился роликом, в котором композицию исполняют в храме. Продюсер попросил поклонников отправлять ему подобные видео с его произведением. По словам Фадеева, он также закончил "Херувимскую". Композицию исполнит хор Сретенского монастыря. 18 мая 2024 года Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди. Первая занимается написанием песен, Ди окончила училище имени Гнесиных, а Айя несколько лет назад принимала участие в детском "Голосе".