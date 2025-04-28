Собчак показала, как живет уехавший в Дубай миллионер Максумов

Журналистка Ксения Собчак приехала в гости к миллионеру Улугбеку Максумову, который 19 лет назад переехал в Дубай. Как живет бизнесмен в ОАЭ она показала в своем новом выпуске шоу «Осторожно: Собчак».

Максумов встретил Собчак букетом и угостил чаем, а журналистка восхитилась его просторным домом. Она отметила, что действительно потрясена жильем.

«Очень красивый дом. Когда говоришь о выходце из СНГ, ждешь жирный жир. А тут жирный жир есть, но какой-то очень правильный. Вот что значит — человек приехал сюда и сделал очень красивую историю», — сказала Собчак.

Максумов ответил, что не стремится к роскоши. За 19 лет он успел пожить в разных районах: если сперва миллионер ориентировался на «дорого-богато», то позднее были «и маленькие квартиры, и маленькие виллы». Предприниматель переезжает каждые полтора года, а это место выбрал из-за близости к гольф-полям.

«У нас дома минимализм. Хочется прийти и просто отдохнуть, чтобы ничего не напрягало. Здесь живут непростые люди. Но неважно, сколько у него денег, они спокойно стоят в шортах в продуктовом магазине, а потом спокойно садятся на электрические багги и едут до дома», — продолжил бизнесмен.

Предприниматель признался, что Эмираты сразу его зацепили, несмотря на то что на момент его первого приезда в статусе туриста в Дубае активно шла стройка. Максумову нравится местный менталитет и отсутствие огромного количества бюрократии.