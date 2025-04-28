Новая ссора Лазарева и Киркорова? Что будет в финале «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Уже 30 апреля в 21:30 в эфире телеканала «Россия» покажут финал второго сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Как сообщает Starhit, открывать выпуск суперхитом и выбирать лучший коллектив страны вместе с сотней жюри будет музыкант Филипп Киркоров.

Издание отмечает, что в финале прошлого сезона между Киркоровым и главой сотни жюри Сергеем Лазаревым произошла бурная ссора. Лазарев напомнил, что тогда по 100 баллов набрали сразу пять коллективов.

«И я очень надеюсь в этом финале на несколько стобалльных оценок от наших экспертов, потому что, на мой взгляд, коллективы это заслуживают. Но, мне кажется, с каждым сезоном сотня все объективнее и объективнее», — сказал он.

Ведущий шоу Николай Басков также прокомментировал финал. Он признался, что даже не может предположить, кто победит. По оценке певца, выиграть удастся тому коллективу, который справится с волнением, выбранным направлением и покажет уникальное качество исполнения.

Напомним, что сейчас известны имена всех финалистов, которые будут бороться за 5 млн рублей и кубок. Среди них: Хор русской песни Владимирского областного музыкального колледжа имени Бородина, Академический хор Уральского федерального университета, Ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда», Хор университета Лобачевского, Капелла Дмитрия Железнова, ансамбли SPOKANKI и Postmodern Band, Академический хор русской песни радио «Орфей», а также Академический хор «Млада». Коллективы должны петь так, чтобы как можно больше судей поднимались со своих мест — тогда они получат их голоса.