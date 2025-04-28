RadarOnline: Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в манипуляциях детьми

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Американский актер Брэд Питт уверен, что его бывшая супруга, актриса Анджелина Джоли манипулирует их детьми. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на инсайдеров RadarOnline.

Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в манипуляциях детьми
© globallookpress.com

По данным источников СМИ, актер считает, что дети находятся в эмоциональной зависимости от матери. Он убежден, что она делает из них свои копии. Из-за этого Питт чувствует себя беспомощным.

Инсайдеры уверяют, что актер болезненно воспринимает изменения в поведении 18-летней дочери Шайло. Особенно его задел ее отказ от подаренного им в детстве памятного аксессуара. Смена фамилии в августе 2024 года стала для отца новым ударом.

Кроме того, дочь Питта недавно набила свою первую татуировку – символ знака зодиака Близнецы, под которым родилась ее мать. Также она кардинально изменила образ, отрастив длинные волосы, похожие на прическу Джоли в фильмах о Ларе Крофт.

Все шестеро детей пары – Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен – при рождении получили двойную фамилию Джоли-Питт. Только трое младших являются биологическими детьми.

Ранее Джоли рассказала, что никто из ее детей не хочет сниматься в кино. Она отметила, что им это не интересно. Особенно это неприятно 18-летней Шайло. Актриса отметила, что, несмотря на это, ее дети танцуют, рисуют и любят театр.

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