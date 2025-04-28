Разбитую гитару Курта Кобейна продали за 101 тысячу долларов на аукционе

Разбитую гитару музыканта Курта Кобейна продали за 101,5 тысячи долларов на аукционе — счастливым обладателем памятного инструмента стал коллекционер из Техаса. Об этом сообщает американский портал TMZ.

© Вечерняя Москва

Лидер рок-группы Nirvana разбил белую Fender Stratocaster еще в 1992 году, когда коллектив гастролировал по Европе. Инструмент удалось восстановить во время турне, однако больше Кобейн на ней не играл.

Участие в аукционе приняли пять человек, сделавшие в общей сложности 11 ставок. Минимальная ставка составляла 30 тысяч долларов, а победителем стал коллекционер из Техаса, купивший инструмент за 101,5 тысячи долларов. Подлинность инструмента подтвердил гитарный техник Джон Дункан, работавший с Nirvana в 1990-х, передает TMZ.

Телеканал HBO совместно с аукционным домом Heritage организовал торги, на которых было представлено более двух тысяч предметов, использованных в съемках легендарного сериала «Игра престолов». Кроме того, легендарную шляпу Индианы Джонса, которую носил актер Харрисон Форд в фильме 1984 года «Индиана Джонс и Храм судьбы», продали на аукционе за 630 тысяч долларов.