Комик Романов высказался о лишении его российского гражданства

Комик Дмитрий Романов высмеял решение о лишении его гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

© Passion.ru

22 апреля ФСБ РФ лишила гражданства комика Дмитрия Романова. В официальном заявлении ведомства сообщалось, что юморист выехал из России в 2022 году и после работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины.

Юморист прокомментировал решение ФСБ.

«Если комик, который выступает даже за пределами страны и является для этой страны угрозой национальной безопасности, то в стране серьезные проблемы с национальной безопасностью. Но теперь, когда меня лишили гражданства, наконец-то Россия в безопасности», - заявил он.

Романов добавил, что решение о лишении гражданства он принял с грустью.

«Когда лишают чего-либо - всегда бывает неприятно. Но такие вот у меня отношения сложились с Россией», - объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Ивану Урганту грозит штраф за исполнение «гимна Израиля».