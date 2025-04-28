Как Александр Масляков-младший справлялся с грузом фамилии

Мало кто сомневался, что сын телеведущего Александра Маслякова займет его место в эфирах КВН. Однако Александр Масляков-младший решил иначе. Как Маслякову-младшему и его дочери удалось справляться с гнетом звездной фамилии, разбирался «СтарХит».

Клуб веселых и находчивых давно стал семейным делом, где Александр Масляков был бессменным руководителем проекта, а его жена Светлана - режиссером программы. Маленький Александр Александрович вырос за кулисами программы и регулярно сидел в зрительном зале, активно хлопая юмористам.

Сегодня, 28 апреля, Александру Маслякову-младшему исполняется 45 лет и ранее он не раз отмечал, что с детства ощущал волшебную атмосферу КВН.

В школе сын знаменитого телеведущего учился не слишком старательно, но в 10-м классе поставил перед собой цель окончить 11-й экстерном и поступить в МГИМО. Целый год он усердно занимался с репетиторами и в результате попал на факультет международных отношений. Однако в студенчестве ему было нелегко и приходилось доказывать, что он пробился в престижный вуз самостоятельно, а не благодаря протекции семьи.

«Некоторые преподаватели относились ко мне предвзято, а бывало, что просто конкретно валили на экзаменах. Было действительно обидно, потому что я очень ответственно относился к учебе», - вспоминал Масляков-младший.

Студенческая жизнь оказалась и преддверием жизни семейной, ведь именно в вузе Александр Масляков познакомился с дочкой профессора экономики Ангелиной Мармеладовой, которая в итоге стала его женой.

Супруги были неразлучны не только дома и на светских мероприятиях: оба окончили аспирантуру и стали кандидатами экономических наук. А в 2006-м у пары появилась дочка Таисия, которая также оказалась под гнетом фамилии Маслякова. Как и папа, она с детства сидела в зрительном зале игр КВН. В 2016-м внучка Маслякова впервые вышла на сцену Московского молодежного центра «Планета КВН», а затем вела «Детский КВН» на каналах «Карусель» и СТС. В 2020-м девушка покинула проект, что многие связали с обрушившейся на нее волной хейта. Однако осенью 2021-го она вернулась в шоу.

Ее отец также вел «Планету КВН» и «Вне игры», а когда стал выступать на Премьер-лиге, активизировались слухи о том, что Александр Васильевич готовит себе преемника. И тем удивительнее было то, что, когда в начале февраля 2022-го Александр Васильевич Масляков заболел коронавирусом, его заменил не сын, а ведущие Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и Андрей Бурковский.

В сети муссировались слухи о том, что Александр обижен на отца, однако их опроверг юморист Сергей Писаренко, заявив, что Масляков-младший «адекватно отнесся к своим способностям ведущего и сделал самоотвод».

Сам же телеведущий отмечал, что его сын не любит быть в центре внимания и чувствует себя комфортно в качестве управленца.

«Александр Второй 16 лет вел Премьер-лигу, но у сына напрочь отсутствует интерес к публичности. Его это никак не заводит, не стимулирует. Ему больше нравится заниматься организационными вопросами», - уверял Масляков-старший.

При этом участники КВН уважительно относились к Маслякову-младшему, окрестив его Сан Санычем. Однако случались и казусы. В частности, капитан «Сборной Камызякского края» Азамат Мусагалиев однажды напился и решил весь вечер называть сына Маслякова Сашкой, а также заманил его в СТЭМ со звездой.

А вот с юмористом Максимом Галкиным* (признан Минюстом иностранным агентом) дружбы у них не случилось. На одной из программ Галкин* заявил, что Александр ничего в жизни не достиг, а его единственной заслугой является звездная фамилия.

«Они обиделись, но лично у меня не было конфликта», - утверждал он.

В 2019 году Масляков-младший стал официальным владельцем семейного бизнеса. Он же взял на себя все дела и после смерти своего отца.

Руководитель и ведущий КВН Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни. По сообщениям СМИ, причиной смерти стала опухоль, а состояние телеведущего в последние годы осложнилось последствиями коронавируса. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

*признан иноагентом в РФ.