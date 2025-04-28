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Анастасия Волочкова раскрыла планы на личную жизнь после того, как отгуляла свадьбу дочери Ариадны. Напомним, торжество, которое балерина презентовала как одно из главных событий года, состоялось в минувшие выходные.

По словам артистки, на фоне мероприятия на нее обрушились с вопросами о личной жизни. Анастасия категорично высказалась на этот счет. Волочкова пообщалась с журналистами издания «Общественная служба новостей» и рассказала, выйдет ли она замуж в ближайшее время.

«Спешу вас всех, мои дорогие, расстроить. В ближайшие годы у меня не будет времени на свадьбы, отношения, женихов и так далее», — заявила Волочкова.

По словам Анастасии, ее вполне устраивает, что ее «партнером» сейчас является работа. Также она дала совет женщинам и мужчинам.

«Вкладывайтесь в свое любимое дело, оно вас никогда не предаст, вот увидите, оно вас возвысит, а плоды ваших стараний вам будут еще долго согревать душу, это куда приятнее, чем объятия какого-нибудь очередного мужика», — сделала свои выводы балерина.

Именно собственное ремесло, по словам Волочковой, придает молодость и бодрость. Мужчины же принесли артистке немало горя и разочарований.