Анастасия Волочкова призналась, что отказалась от отношений
Анастасия Волочкова раскрыла планы на личную жизнь после того, как отгуляла свадьбу дочери Ариадны. Напомним, торжество, которое балерина презентовала как одно из главных событий года, состоялось в минувшие выходные.
По словам артистки, на фоне мероприятия на нее обрушились с вопросами о личной жизни. Анастасия категорично высказалась на этот счет. Волочкова пообщалась с журналистами издания «Общественная служба новостей» и рассказала, выйдет ли она замуж в ближайшее время.
«Спешу вас всех, мои дорогие, расстроить. В ближайшие годы у меня не будет времени на свадьбы, отношения, женихов и так далее», — заявила Волочкова.
По словам Анастасии, ее вполне устраивает, что ее «партнером» сейчас является работа. Также она дала совет женщинам и мужчинам.
«Вкладывайтесь в свое любимое дело, оно вас никогда не предаст, вот увидите, оно вас возвысит, а плоды ваших стараний вам будут еще долго согревать душу, это куда приятнее, чем объятия какого-нибудь очередного мужика», — сделала свои выводы балерина.
Именно собственное ремесло, по словам Волочковой, придает молодость и бодрость. Мужчины же принесли артистке немало горя и разочарований.