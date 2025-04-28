Певица Любовь Успенская ответила отказом на предложение научиться танцевать на шесте. Об этом она сказала в новом выпуске «ШБ-шоу», который сняли во время премии «FB Женщина года».

Продюсер Георгий Иващенко спросил у Успенской, не хочет ли она научиться таким танцам, как ее дочь, Татьяна Плаксина.

«Она хочет привлечь меня к этому занятию. Я не пробовала, я еще не сошла с ума», — сказала артистка в ответ.

Звезда также похвалила себя, отметив, что остается в отличной форме. По мнению Успенской, она выглядит модно, талантливая, хорошая мать и потрясающая хозяйка.

«Что мне еще надо? Мужчина? Пусть мужчина думает, как сделать женщину настоящей женщиной», — порассуждала звезда.

Напомним, что в апреле Плаксина опубликовала в социальных сетях снимок у шеста. Она стояла в хореографическом зале в черном боди с длинными рукавами и вырезом до талии, который был оформлен шнуровкой.