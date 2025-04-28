Одна любовь и долгая болезнь: 31 год со смерти актера Олега Борисова

28 апреля исполнился 31 год со смерти актера Олега Борисова. Звезду называли человеком с тяжелым характером — например, от роли в ленте «26 дней из жизни Достоевского» он отказался в самый разгар съемок. Однако каким был артист на самом деле, пожалуй, знала только его жена. В памятную дату Starhit вспомнил его биографию.

Детство и карьера

Борисов родился 8 ноября 1929 года в Приволжске Ивановской области. На самом деле родители назвали его не Олегом, а Альбертом — в честь бельгийского принца, посетившего Москву. Отец будущего актера руководил сельскохозяйственным техникумом, а мать работала агрономом. При этом женщина брала сына с собой в кружок самодеятельности, где, будучи подростком, Борисов влюбился в театр.

Уже после войны, в 1947 году, Борисов собирался поступить на востоковеда, однако в последний момент передумал и подал документы в Школу-студию МХАТ. В стенах вуза студент решил взять имя Олег, под которым впоследствии и прославился.

После окончания вуза актер поехал работать в Киевский драмтеатр имени Леси Украинки. В середине 50-х он стал сниматься в кино: с его участием вышли ленты «Мать», «Когда поют соловьи» и «Город зажигает огни». Работу на сцене и под камерами удавалось совмещать до начала 60-х, пока Борисову не дали роль в картине «За двумя зайцами». Коллеги завидовали, руководство стало придираться, а спустя два года знаментость уволили. Формальной причиной для увольнения стала его поездка в Польшу в составе творческой делегации, однако на самом деле она была согласована.

После этого Борисов играл на подмостках МАДТа, БДТ и МХАТа. В 1991 году он и вовсе организовал собственный театр. Сейчас в фильмографии артиста можно найти как комедийные фильмы, вроде «Женитьбы», так и картины с драматическими ролями, которые ему также давались. Больше всего зрители запомнили звезду по ролям в лентах «Рабочий поселок», «Балтийское небо», «Дайте жалобную книгу».

Последними работами Борисова стали фильмы «Луна-парк», «Гроза над русью» и «Мне скучно, бес». В начале 90-х актер пропал с публики — перестал сниматься, читать произведения классиков на радио, а также участвовать в дубляже. К тому моменту он уже тяжело болел.

40 лет семейной жизни

Любовь всей своей жизни Борисов встретил еще во время игры в Киевском театре имени Леси Украинки. В гримерке у коллеги Марии Сторожевой он случайно увидел маленькую фотографию девушки. Артист умолял ее о встрече с незнакомкой, однако Сторожевая заявила, что у него ничего не получится — ее подруга Алла Латынская была дочкой строгого экс-директора театра и училась на факультете журналистики. Отец не хотел, чтобы студентка отвлекалась от получения красного диплома и запрещал ей отношения с парнями.

По воле случае в тот день Латынская оказалась у входа в театр, а Борисов вышел к ней в компании Сторожевой. Актрисе пришлось представить коллегу девушке. С первого раза теплых отношений не завязалось — на предложение Борисова встретить Латынскую после занятий та лишь улыбнулась. Однако актеру этого хватило: уже на следующий день он ждал ее у ворот. Ежедневные встречи дали результат и уже скоро студентка не представляла, как жить без своего кавалера.

Спустя несколько месяцев родители Борисова выехали из Москвы в Киев для знакомства с семьей будущей невесты. Возможный союз молодых людей столкнулся с проблемами. Мама актера считала, что его избранница не подходит сыну — она предполагала, что дочка директора театра не вольется в семью людей, связанных с сельским хозяйством. Отец Латынской же считал, что Борисов будет вечно пропадать на съемках и семьи с ним не получится.

Несмотря на это, родители поладили. В феврале 1954 года влюбленные сыграли свадьбу. Спустя два года у пары родился сын Юрий. Семья переезжала за Борисовым по всему Советскому Союзу, вслед за его работой.

Отметим, что режиссеры нередко заявляли, что Борисов был сложным в работе актером. Жена же его защищала и говорила, что для нее Борисов — оставался добрым и любящим. Кроме того, актер долгое время помогал младшему брату Льву, который страдал от алкоголизма. Однако однажды артист высказал ему все, что думал, из-за чего они перестали общаться почти на 25 лет. Спасти Льва Борисова от недуга смогла его жена.

Последние 16 лет актер тяжело болел: врачи выявили у него хронический лимфолейкоз. Актер скрывал болезнь от коллег и приходил на репетиции, даже если ему было плохо. Латынская стремилась поддерживать супруга и даже устроила в клинике праздник на 40-летие их совместной жизни. Артист говорил, что больше всего он скучает по своему псу Кеше. Незадолго до смерти актер написал в дневнике, что уже не встретит его. Так и получилось: Борисов оказался в реанимации, где скончался. Пес умер ровно на 40-й день после хозяина.