Хакамада сообщила, что особенная дочь Мария пугает семью ее избранника

Ирина Хакамада сообщила, что особенная дочь пугает семью ее 29-летнего избранника. Об этом стало известно в эфире шоу Валерии Гай Германики.

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Ирина никогда не скрывала диагноза дочки. Несмотря на особенности, Мария ведет полноценную жизнь и даже строит отношения. Ее избранником стал 29-летний пловец, с которым она много общается по переписке. Мария осознает все трудности семейной жизни: для полноценного счастья нужны деньги и дружеские отношения с родителями возлюбленного. Однако пока его мама и бабушка не спешат отдавать сына «в руки» Марии.

«Надо иметь деньги — это первое. Чтобы он мог взять ответственность не только за меня, но и за нашу семью. И на это нужно какое-то время. К тому же, у него есть свои родители — мама с бабушкой. И они пока не хотят отдавать своего сына в мои руки», — высказалась она.

Ее мнение поддержала родительница. Ирина заявила, что семья возлюбленного не хочет его женить. Журналистка предположила, что их пугают чувства Марии.