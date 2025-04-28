Пять скандальных историй певицы Алексы

Певица Алекса (Александра Чвикова), которой прочили успешную карьеру после участия в «Фабрике звезд» «не прижилась» в шоу-бизнесе, однако регулярно оказывается в центре скандалов, в том числе и финансовых. В профессиональной и личной жизни артистки разбирался StarHit.

«Фабрика звезд»

Алекса стала знаменитой после того, как в 2004 году пришла покорять четвертый сезон популярного телепроекта «Фабрика звезд», где оказалась самой младшей участницей. При этом на проекте девушка прославилась не только яркими номерами и песнями, которые стали настоящими хитами, но и скандальным поведением. Так, однажды Алекса отказалась исполнять песню, подготовленную для отчетного концерта.

После окончания проекта начали ходить слухи, что ее имя вычеркнули из списка победителей, тем не менее, Алекса получила приз зрительских симпатий как самая стильная и красивая участница.

Запомнилась зрителям «Фабрики звезд» и любовная история Алексы и Тимати. При этом певица категорически отрицала все слухи о том, что это был всего лишь пиар по настоянию продюсеров.

«Первый, с кем я познакомилась на кастинге, был Тимати. Он подошел ко мне сам и сразу понравился. Раньше таких, как он, я не встречала. У нас с ним была красивая история, не пиар, как многие могли бы подумать», - отмечала Алекса, настаивая, что рэпер был ее первой настоящей любовью и ей «понадобилось больше двух лет, чтобы начать новые отношения».

Ювелирный бизнес

Музыкальная карьера Алексы сошла на «нет» в 2010 году, она так и «не смогла найти себя в шоу-бизнесе». Но попытка певицы заняться бизнесом и выпустить линейку украшений стала поводом для нового громкого скандала.

В 2016 году Алекса занялась разработкой и выпуском ювелирной коллекции, а весной 2020 года ее бренд перестал существовать. Попытки реабилитировать свой бизнес девушка предприняла осенью 2022 года. Тогда Алекса заявила о старте продаж своего ювелирного бренда Isme.love.

При этом стоимость небольшого колье в форме сердце была равна 100 тыс. рублей, а цена колец почти доходила до 50 тыс. рублей. Бизнес-проект певица запустила вместе с крестной матерью своей дочери - Аленой Куталией. Практически сразу девушек обвинили в воровстве товарного знака, так как он был похож на известный к тому времени на рынке Islove.

Партнерство двух компаньонок продлилось меньше месяца, и потом певица неоднократно намекала своим подписчикам, что «для ее семьи Куталии больше не существует».

Отношения с Умаром Джабраиловым

Скандальными стали и отношения с предпринимателем и меценатом Умаром Джабраиловым. Поклонники певицы были уверены, что у них роман. На появление таких слухов подтолкнули фотографии, где бизнесмен обнимал Алексу. Однако они оба отрицали романтическую связь.

«У него никаких романтических попыток не было, я - ребенок, он - мужчина. Никогда не было никакого романа, были отношения «отец с дочкой»», - подчеркивала Алекса.

При этом в начале 2024 года певица, уже будучи замужем, договорилась с бизнесменом, что она будет помогать продвигать его книги. Эта история закончилась очередным скандалом. Умар Джабраилов заявил, что со счета его ИП вывели почти полтора миллиона рублей.

«Очень хорошая семья, но вот как-то так получилось. Даже такой человек обманул», - признался предприниматель, призвав никому не верить на слово и все проверять.

«Развод» с Дайчевым

В центре скандала Алекса оказалась и из-за личной жизни. Так, ради нее личный фитнес-инструктор Филиппа Киркорова и Полины Гагариной Вячеслав Дайчев расстался со своей избранницей - танцовщицей Александрой Сивковой, которая собиралась за него замуж и была беременна.

Выпускницу «Фабрики звезд» сразу окрестили разлучницей и предупреждали, что она не построит счастья на чужом несчастье. Однако в 2021-м певица заявила о своей беременности. В том же году у пары родилась дочь Адриана, а спустя три года Алекса и Вячеслав Дайчев поженились.

Но уже в марте 2025 года певица опубликовала на личной странице пост, в котором заявила, что разводится с мужем. Однако вскоре скандальное сообщение было удалено, а Алекса заявила, что «ее взломали». Подписчики предположили, что между супругами произошла ссора, но Дайчеву все же удалось быстро решить этот вопрос.

«Тренер дома»

Еще одной резонансной историей стали марафоны, которые певица запустила вместе со своим супругом фитнес-тренером. Пробный период их курса домашних тренировок составляла всего один рубль.

Однако спустя некоторое время после покупки подписчики столкнулись со списанием денег с карт. Оказалось, что вместе с пробным периодом покупателям автоматически оформляли ежемесячную подписку в размере 990 рублей.

Вячеслав Дайчев прокомментировал данную ситуацию, сославшись на то, что ни его, ни вины супруги в этом недоразумении нет и после скандала авторы курса «Тренер дома» просто сменили серый предупредительный шрифт на жирный черный.

Ранее свекровь Алексы Лидия Соловьева заявила о том, что погрязла в долгах из-за сына и его жены. Она потребовала от них решить вопрос с долгом ИП, которое оформила на себя, так как «доверяла» и теперь вынуждена «выбивать право быть свободной от всего».