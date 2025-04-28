Седокова заговорила о проблемах в браке с Тиммой

42-летняя певица Анна Седокова рассказала о проблемной жизни с Янисом Тиммой. Артистка поделилась откровением в соцсети.

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После смерти баскетболиста певица столкнулась с критикой: россияне считают, что Анна была безразлична к экс-супругу, с которым развелась незадолго до его кончины. Получив очередной негативный комментарий, Седокова не стала молчать. Артистка заявила, что жизнь с Янисом была не идеальна. Особенно пара столкнулась с трудностями после того, как спортсмен перестал играть. Якобы баскетболист вымещал злость на Анне.

«Вы знаете, как мы жили? Через что я прошла? Каким он стал, когда прекратил играть? Куда он стал направлять агрессию и на кого? Я стараюсь молчать и ничего не говорить, но мне надоели эти обвинения», — высказалась Анна.

Артистка попросила оставить ее в покое и не осуждать, не зная всей правды. По словам Анны, она задумалась дать интервью, чтобы рассказать все о браке с Янисом. Якобы после признаний хейтерам станет стыдно.

«Возможно, именно из-за таких комментариев я все-таки дам интервью. Тогда всем, кто обвинял меня, будет стыдно», — резюмировала она.

Ранее Анна Седокова заявила, что наряды помогают ей скрыть внутренние переживания. Подробности читайте в этой новости.