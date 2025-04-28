Невеста Тимати заявила о беременности

Модель Валентина Иванова, которая встречается с рэпером Тимати (Тимур Юнусов), заявила, что беременна. Как сообщает Starhit, она опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором якобы случайно сообщает рэперу о своем положении.

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Ранее издание со ссылкой на источники в окружении музыканта сообщало, что Иванова беременна. По словам собеседника, сейчас она на раннем сроке. В опубликованном ролике модель разговаривает по телефону в машине, в которую в этот момент садится Тимати.

«Да, забыла сказать, я как раз вчера купила тест. Оказалось, что я беременна!» — сказала она, после чего кадр сфокусировался на удивленном рэпере.

Пользователи Сети гадают, является ли эта новость правдой или нет. Некоторые комментаторы решили, что ролик постановочный, а другие напомнили о судьбе других детей Тимати — у рэпера есть дети от моделей Алены Шишковой и Анастасии Решетовой, однако на них он так и не женился.