Певица Виктория Дайнеко во второй раз вышла замуж

Певица Виктория Дайнеко вышла замуж за бизнесмена Беркели Овезова. Как сообщает Spletnik, кадрами с торжества артистка поделилась в социальных сетях.

Бракосочетание прошло в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Невеста надела белое атласное платье с корсетом, ее волосы были распущены, а из аксессуаров на ней можно заметить жемчужное колье. Жених оделся в классический костюм синего цвета, белую рубашку и белый галстук.

Напомним, что для 37-летней Дайнеко это второй брак. С 2015 по 2017 год певца была замужем за барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом. У пары родилась дочь Елизавета. О новом муже Дайнеко известно мало — по информации СМИ, 38-летний Овезов работает в нефтегазовой промышленности.