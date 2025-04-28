«Я пропускаю главное в жизни»: Седокова больше не будет оправдываться перед подписчиками

Певица Анна Седокова заявила, что больше не будет объясняться перед своими подписчиками. Как сообщает Starhit, она призналась, что из-за этого упускает свою жизнь, в том числе и общение с сыном Гектором.

Напомним, что в конце января экс-супруга исполнительницы Яниса Тимму нашли мертвым — как сообщали СМИ, он совершил самоубийство. С тех пор Седокова сталкивается с критикой: как от родителей Тиммы, так и от пользователей Сети.

В социальных сетях артистка привела наглядный пример, как хейт сказывается на ее состоянии и общении с близкими. Недавно она пошла гулять с Гектором, который взял с собой футбольный мяч.

«Решила ответить на какой-то комментарий о моей жизни очередного пассивного агрессора. Сын подбегает и спрашивает, почему я не смотрю, как он забивает голы. Я говорю ему: "Секунду, сейчас отвечу и посмотрю". Сижу, пишу ответ, и опять пропускаю его гол», — рассказала Седокова.

Этот случай заставил певицу задуматься о приоритетах. Она поняла, что «пропускает главное в жизни» и теперь решила прибегнуть к мудрости — «когда нужно объяснять — не нужно объяснять». Седокова дала себе слово, что больше не будет допускать такие ошибки и сконцентрирует свое внимание на близких.