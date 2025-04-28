Прохор Шаляпин объясни популярность Кадышевой

Феномен народной артистки России Надежды Кадышевой объясняется ее простотой, красотой и нежность. Об этом в беседе с 360.ru рассказал певец Прохор Шаляпин.

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На данный момент Кадышева обрела большую популярность у молодежи, хотя раньше молодое поколение воспринимало ее песни как музыку "для бабушек".

"В ней есть вся простота, красота, нежность в песнях, воспевание истинных ценностей, любви. По-доброму, без пафоса и надменности, как сегодня в современных песнях", — рассказал певец.

Он отметил, что потребность в искренности, чистоте и светлых чувствах будет нужна всегда, поэтому, как считает артист, и возобновилась популярность Кадышевой.

Шаляпин пожелал певице крепкого здоровья, чтобы ей хватало сил собирать стадионы, а также обрадовался, что солистка музыкального ансамбля "Золотое кольцо" сейчас снова в трендах.