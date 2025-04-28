СМИ сообщили о долге Нетребко перед российской налоговой

Telegram-канал Mash сообщил, что у оперной певицы Анны Нетребко появилась задолженность в 53 тысячи рублей перед российскими налоговыми органами. Как отмечает Mash, в России у артистки осталась действующая фирма по концертной деятельности.

По предварительным данным, задолженность связана с неуплатой социальных взносов по ИП. Других деталей Mash не приводит.

В начале марта 2022 года представители Нетребко сообщили, что она решила приостановить выступления на фоне украинского кризиса и давления культурного сообщества. До этого Нью-йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера отменили выступления Нетребко, мотивировав это тем, что артистка «не отказалась от публичной поддержки» в адрес руководства России.

Чуть позже Нетребко заявила, что «не является членом какой-либо политической партии и союзницей какого-либо лидера России». Она выразила сожаление, что ее прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы.

В феврале февраля 2025 года Анна Нетребко впервые за последние годы выступила в США. Вместе с пианистом Анхелем Родригесом певица представила сольную программу на сцене Палм-Бич-оперы во Флориде.