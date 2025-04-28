Шепелев рассказал, как его дети справляются с повышенным вниманием публики

Шоумен Дмитрий Шепелев рассказал, что его дети справляются с повышенным вниманием, которое проявляется к ним из-за публичности семьи. Об этом он рассказал в интервью изданию «Мослента».

Сейчас ведущий воспитывает старшего сына Платона от умершей певицы Жанны Фриске. Второго сына ему подарила нынешняя избранница Екатерина Тулупова. У нее от первого брака есть дочка Лада.

«К публичным детям больше внимания. Это для них означает только одно — ответственность определенная, чуть большая, чем у других детей. И, по-моему, мои дети классно с этим справляются», — рассказал Шепелев.

Он добавил, что не стремится растить детей «под вспышками камер у всех на виду». Если ведущий куда-то идет с ними, то только потому что они сами на это согласны.